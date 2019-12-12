Basel Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle veda etti. Bordo-mavililer, Basel deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilgiyle 1 puanda kaldı. İsviçre temsilcisi ise bu galibiyetle 13 puanla grubu lider tamamlayarak 2. tura yükseldi. Grubun diğer maçında da Getafe, Krasnodar'ı 3-0 yendi ve 12 puanla grup ikinci olarak üst tura çıktı.
15’inci dakikada sol kanattan Fıratcan’ın ortasında ceza sahası için sağ çaprazda Avdijaj’ın gelişine vuruşlunda kaleci topu son anda kornere çeldi. Aynı dakikada içinde Abdulkadir’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Doğan’ın kafa vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı.
16’ncı dakikada Trabzonspor bir kez daha gole yaklaştı. Abdulkadir’in kullandığı kornerde top penaltı noktası üzerinde Fernandes’e geldi. Fernandes’in dokunduğu topu Basel defansı son anda çizgiden çıkardı.
21’inci dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Cabral’ın kafa vuruşunu kaleci Erce çıkarmadı başardı. Dönen topa hareketlenen Widmer’in gelişine vuruşunda top sağ kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-0
23’üncü dakikada sol kanatta Fıratcan’ın ceza sahasına girer girmez açtığı ortada penaltı noktası üzerinde Abdulkadir’in gelişine vuruşu sağ taraftan az farkla auta çıktı.