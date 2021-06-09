Başbakan Justin Trudeau: Bu ülkede İslamofobi gerçektir, ayrımcılık gerçektir

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde bir minibüs şoförü aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürerek 4 kişilik Müslüman bir aileyi katletti. Kanada yetkili makamları, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, İslamofobik saiklerle hareket ettiğini açıkladı. Araçlı terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi için düzenlenen törene Başbakan Justin Trudeau başta olmak üzere ülke siyasetinin önemli isimleri de katıldı. Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Mingan, tören öncesi görüştüğü Başbakan Trudeau'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başsağlığı mesajını iletti.