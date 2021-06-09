Başbakan Justin Trudeau: Bu ülkede İslamofobi gerçektir, ayrımcılık gerçektir
Kanada'nın London kentinde 6 Haziran gecesi İslamofobik bir kişinin gerçekleştirdiği araçlı terör saldırısında hayatını kaybeden aynı aileden dört kişi için anma töreni düzenlendi. Törene Başbakan Justin Trudeau başta olmak üzere ülke siyasetinin önemli isimleri de katıldı.
Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde bir minibüs şoförü aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürerek 4 kişilik Müslüman bir aileyi katletti. Kanada yetkili makamları, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, İslamofobik saiklerle hareket ettiğini açıkladı. Araçlı terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi için düzenlenen törene Başbakan Justin Trudeau başta olmak üzere ülke siyasetinin önemli isimleri de katıldı. Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Mingan, tören öncesi görüştüğü Başbakan Trudeau'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başsağlığı mesajını iletti.
Kanada'nın London kentinde 6 Haziran gecesi gerçekleştirilen araçlı terör saldırısında hayatını kaybeden aynı aileden dört kişi için anma töreni düzenlendi. London şehir merkezindeki London Muslim Mosque'un bahçesinde düzenlenen tören, Kanada siyasetinin önemli isimlerini de bir araya getirdi.
Törene Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti Lideri Erin O’Toole, Yeni Demokrat Parti Lideri Jagmeet Singh, Yeşil Parti Lideri Annamie Paul, Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford, federal ve eyalet hükümetinden çok sayıda bakan, milletvekili ile farklı dinlerin temsilcilerinden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
Başkonsolos Mingan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye mesajını iletti
Anma törenine katılan Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan, tören öncesi görüştüğü Başbakan Trudeau'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı mesajını iletti. Başkonsolos Mingan'a törende Toronto Din İşleri Ataşesi Cihan Yalçınkaya da eşlik etti.