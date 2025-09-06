BIST 10.729
Başarılı oyuncu Melis Sezen Venedik'i yaktı geçti bakın kostüm tercihi neymiş

Venedik Film Festivali ünlüler geçidine sahne oldu. 'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Melis Sezen de bir markanın onur konuğu olarak kırmızı halıya çıktı ve şıklığı ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Başarılı oyuncu Melis Sezen Venedik'i yaktı geçti bakın kostüm tercihi neymiş - Resim: 1

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında başlayan Melis Sezen 2018 yapımı 'Sadakatsiz' dizisindeki performansıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. Ardından 'Deha' dizisinde Aras Bulut İynemli ile başrol paylaşan Sezen, bu projede 'İmre' karakterini canlandırmıştı.

Başarılı oyuncu Melis Sezen Venedik'i yaktı geçti bakın kostüm tercihi neymiş - Resim: 2

Yeni sezondaki projeleri de merakla beklenen Melis Sezen son olarak Venedik Film Festivali'ne katılarak adından söz ettirdi.

Başarılı oyuncu Melis Sezen Venedik'i yaktı geçti bakın kostüm tercihi neymiş - Resim: 3

Festivalde bir markanın onur konuğu olarak kırmızı halıya çıkan Sezen, şıklığı ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Başarılı oyuncu Melis Sezen Venedik'i yaktı geçti bakın kostüm tercihi neymiş - Resim: 4

Derin sırt dekolteli siyah elbisesinin ön kısmında bulunan transparan dantel detaylarla kırmızı halıda yürüyen isim sosyal medyada gündem oldu. "Kıyafetler çok iyi", "Hem güzel hem enerjik", "Şahane görünüyor" yorumları yapıldı.

