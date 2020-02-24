Başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırsız fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!
Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterine can veren başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medya hesabında cesur pozlar paylaştı.
Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor disizinin genç ve yetenekli oyuncusu Hayal Köseoğlu adından sık sık söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla takipçilerinin beğenisini topluyor.
Instagram hesabında paylaştığı cesur pozlara yenilerini ekleyen Hayal Köseoğlu son olarak iç çamaşırsız pozlarını paylaştı.
İç çamaşırsız pozlarını paylaştı: Sosyal medya hesabından cesur pozlarıyla adından sık sık söz ettiren Hayal Köseoğlu Instagram hesabından bu kez iç çamaşırsız fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımlarına dakikalar içinde beğeni ve yorum yağdı.
Dans videosunu paylaşmıştı: Dans dersleri alan Hayal Köseoğlu son yaptığı dansı takipçileriyle paylaşmıştı ve takipçilerinin beğenilerini toplamıştı.