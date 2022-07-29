Başarı oranı yüzde 50 Türk savaş pilotları işte böyle yetişiyor

Komutanlıkta Başlangıç Uçuş Eğitimi ve Temel Uçuş Eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, tercihlerine ve Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacına göre jet pilotu ya da ulaştırma pilotu olmak üzere eğitimlerini bir sonraki aşamaya taşıyor.