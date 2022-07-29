Başarı oranı yüzde 50 Türk savaş pilotları işte böyle yetişiyor
Türk Hava Kuvvetlerinin "pilot yuvası" olan İzmir'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı, çelik kanatlarla vatanı savunan jet pilotlarını göreve hazırlıyor.
Türk Hava Kuvvetlerine pilot yetiştiren tek merkez olan İzmir'in Çiğli ilçesindeki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı, "Genç Kartallar"ın hayallerine ulaşmak için verdikleri zorlu mücadeleye sahne oluyor.
Komutanlıkta Başlangıç Uçuş Eğitimi ve Temel Uçuş Eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, tercihlerine ve Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacına göre jet pilotu ya da ulaştırma pilotu olmak üzere eğitimlerini bir sonraki aşamaya taşıyor.
Anadolu Ajansı, jet pilotu adayı öğrencilerin, çağrı adı "Arı" olan 121'inci Filo Komutanlığı'nda T-38M tipi jet uçaklarıyla yaptığı tekamül jet uçuş eğitimini görüntüledi.
Temel eğitimin ardından süpersonik jet uçağıyla ilk kez karşılaşan pilot adayları, 6 ay süren stresli bir sürece başlıyor. Akademik yer eğitimleri, simülatör ve uçuş eğitimlerinin tüm süreçlerinde başarılı olmaları gereken adaylar, her koşulda görev yapabilecek şekilde yetiştiriliyor.