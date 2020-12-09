Basamağı fark etmedi Tarım Bakanı yere kapaklandı! İşte o anlar
ALMANYA Federal Meclisi'nde 2021 bütçe görüşmeleri gerçekleştirilirken yaşanan düşme olayı ülkede olay oldu.
Almanya Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner, Federal Meclis'te basamağa takılınca yere düştü. Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz'un yardımına koştuğu Bakan, kazayı yara almadan atlattı.
Federal Meclis'te genel görüşmeler başlamadan önce genel kurula giren Klöckner, bakanlara ayrılan bölüme geçmek istediği sırada önündeki basamağı fark edemedi.
Yüksek topuklu ayakkabısıyla bir anda boşluğa düşen Klöckner'in yardımına ise Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 2021 yılında yapılacak seçimlerde başbakan adayı olan Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz yetişti.
Scholz'un desteğiyle yerden kalkan Bakan Klöckner, Meclis'teki milletvekillerine gülümseyerek ve ellerini havaya kaldırarak, "Bir şeyim yok" dedi.