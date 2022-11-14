Başakşehir'e üç gol birden atmıştı! Kerem Aktürkoğlu'nun sırrı ortaya çıktı
Galatasaray'ın geç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Attığı gollerle ve yaptığı asistlerle Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı. Milli futbolcu, son hafta Başakşehir ile oynanan maçta hat-trick yaparak üzerindeki kara bulutları dağıttı. Kerem'in bu başarısının sırrı ortaya çıktı.
Geçen sezon gösterdiği yüksek verimlikle takımın vazgeçilmezi olan Kerem Aktürkoğlu, sezon başında istediği başlangıcı yapamadı. Milli futbolcu, geçtiğimiz yıl Galatasaray forması ile toplam 52 resmi maça çıktı.
Söz konusu maçlarda 13 kez rakip kaleleri sarsmayı başardı. Bunun yanında takım arkadaşlarına 13 kez gol pası verdi.
Bu sezon ise 14. haftada oynanan Başakşehir maçına kadar ligde sadece Kasımpaşa'ya 2 gol atan ve asist üretemeyen genç oyuncu, eleştirilerin odağı olmuştu.
Oynanan Başakşehir maçı Kerem Aktürkoğlu'nun dönüm noktası oldu. Milli futbolcu bu maçta hat-trick yaparak yıldızlaştı.