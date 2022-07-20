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Başakşehir'de kaza! Ölen var görüntüler korkunç duran kamyona çarptı

Anadolu Ajansı
Başakşehir'de kaza! Ölen var görüntüler korkunç duran kamyona çarptı

İSTANBUL Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi. Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları sürüyor.

Başakşehir'de kaza! Ölen var görüntüler korkunç duran kamyona çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Ankara istikametine giden Tezer Esen (53) yönetimindeki 34 ER 4961 plakalı kamyon, Fenertepe Kavşağı'nda Veysel Demir idaresindeki 34 FCR 602 hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

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Başakşehir'de kaza! Ölen var görüntüler korkunç duran kamyona çarptı

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Tezer Esen, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Başakşehir'de kaza! Ölen var görüntüler korkunç duran kamyona çarptı

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılan Esen'in cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Başakşehir'de kaza! Ölen var görüntüler korkunç duran kamyona çarptı

Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları sürüyor.

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