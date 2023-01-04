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Başakşehir'de kadın sürücü dehşeti! "Bana çarptın" dediği ambulans şoförünü...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Başakşehir'de kadın sürücü dehşeti! "Bana çarptın" dediği ambulans şoförünü...

İSTANBUL Başakşehir’de kadın sürücü kendisine çarptığını iddia ettiği ambulans şoförüne bıçakla saldırdı. Yaşanan korkunç olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de kadın sürücü dehşeti! "Bana çarptın" dediği ambulans şoförünü...

Olay, dün Başakşehir Altınşehir yan yolunda meydana geldi. İddiaya göre, araç sürücüsü kadın kendisine çarptığını iddia ettiği ambulans şoförüne bıçakla saldırdı ve  şoförü kolundan yaraladı. 

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Başakşehir'de kadın sürücü dehşeti! "Bana çarptın" dediği ambulans şoförünü...

Ambulans şoförü ve hemşire olayın korkusundan kendilerini ambulansa kilitleyerek, polis ekiplerinin gelmesini bekledi. 

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Başakşehir'de kadın sürücü dehşeti! "Bana çarptın" dediği ambulans şoförünü...

O esnada olay yerinden geçen bir basın mensubu kamera ile çekim yaparken, kadın sürücü bu kez basın mensubuna saldırarak "bana taciz ettin" dedi.

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