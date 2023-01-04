Başakşehir'de kadın sürücü dehşeti! "Bana çarptın" dediği ambulans şoförünü...
İhlas Haber Ajansı
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İSTANBUL Başakşehir’de kadın sürücü kendisine çarptığını iddia ettiği ambulans şoförüne bıçakla saldırdı. Yaşanan korkunç olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün Başakşehir Altınşehir yan yolunda meydana geldi. İddiaya göre, araç sürücüsü kadın kendisine çarptığını iddia ettiği ambulans şoförüne bıçakla saldırdı ve şoförü kolundan yaraladı.
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Ambulans şoförü ve hemşire olayın korkusundan kendilerini ambulansa kilitleyerek, polis ekiplerinin gelmesini bekledi.
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O esnada olay yerinden geçen bir basın mensubu kamera ile çekim yaparken, kadın sürücü bu kez basın mensubuna saldırarak "bana taciz ettin" dedi.
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