Başakşehir'de gündüz vakti şoke eden olay! Kadını zorla otomobile bindirmek istediler
BAŞAKŞEHİR'de bir kadını kolundan tutarak zorla otomobile bindiren kişiye çevredekiler müdahale ederek engel oldu. Vatandaşların tepkisi üzerine kadını bırakan kişi, otomobiline binerek uzaklaştı.
İstanbul'da güpegündüz herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi'nde meydana gelen ve cep telefonu kamerasına yansıyan olayda bir kişi, cadde üzerinde tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştı.
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Yoldan geçen sürücüler ve araçlardan inenler, kadının yardımına koştu.
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Vatandaşların tepkisi üzerine kadını bırakan kişi, otomobiline binerek uzaklaştı.
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Kadın ise yaya olarak olay yerinde ayrıldı.
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