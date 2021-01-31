Başakşehir'de gündüz vakti şoke eden olay! Kadını zorla otomobile bindirmek istediler

İstanbul'da güpegündüz herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi'nde meydana gelen ve cep telefonu kamerasına yansıyan olayda bir kişi, cadde üzerinde tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştı.