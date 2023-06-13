Başakşehir'de 3 gün boyunca yandı küle döndü! İşte o iş hanının son hali
İhlas Haber Ajansı
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İSTANBUL Başakşehir'de bulunan 6 katlı bir iş hanında çıkan yangını soğutma çalışmaları ara ara devam ederken hanın son durumunu drone ile havadan görüntülendi.
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'nde 6 katlı bir iş hanında 10 Haziran Cumartesi saat 16.30'da yangın çıktı.
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Kısa süre içerisinde büyüyen alevler diğer katlara sıçradı. 3'üncü gününde kontrol altına alınan yangın da soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Bugün çekilen drone görüntüsü ile binanın son hali gözler önüne serildi.
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