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Başakşehir'de 3 gün boyunca yandı küle döndü! İşte o iş hanının son hali

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Başakşehir'de 3 gün boyunca yandı küle döndü! İşte o iş hanının son hali

İSTANBUL Başakşehir'de bulunan 6 katlı bir iş hanında çıkan yangını soğutma çalışmaları ara ara devam ederken hanın son durumunu drone ile havadan görüntülendi.

Başakşehir'de 3 gün boyunca yandı küle döndü! İşte o iş hanının son hali

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'nde 6 katlı bir iş hanında 10 Haziran Cumartesi saat 16.30'da yangın çıktı.

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Başakşehir'de 3 gün boyunca yandı küle döndü! İşte o iş hanının son hali

Kısa süre içerisinde büyüyen alevler diğer katlara sıçradı. 3'üncü gününde kontrol altına alınan yangın da soğutma çalışmaları devam ediyor. 

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Başakşehir'de 3 gün boyunca yandı küle döndü! İşte o iş hanının son hali

Bugün çekilen drone görüntüsü ile binanın son hali gözler önüne serildi. 

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Başakşehir'de 3 gün boyunca yandı küle döndü! İşte o iş hanının son hali
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