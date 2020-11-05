Başakşehir Manchester United 2-1 yendi işte maçın golleri ve geniş özeti

Maça güçlü rakibi karşısında hızlı başlayan temsilcimiz Başakşehir, henüz 13. dakikada Demba Ba'nın golüyle öne geçmeyi başardı ve bu gol aynı zamanda temsilcimizin Devler Ligi'ndeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.