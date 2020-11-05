Başakşehir Manchester United 2-1 yendi işte maçın golleri ve geniş özeti
Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakibi Manchester United'i yenen Başakşehir tarihi bir zafere imza attı. Başakşehir, Manchester United'ı Demba Ba ve Edin Visca'nın golleriyle 2-1 yenerek Avrupa futbolunda gecenin sürprizini yaptı. Gruptaki ilk mağlubiyetini alan Kırmızı Şeytanlar, 6 puanda kalırken; ilk üç puanını hanesine yazdıran temsilcimiz, grupta iddialı bir duruma geldi.
Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta mücadelesinde İngiliz devi Manchester United'ı konuk etti.
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Maça güçlü rakibi karşısında hızlı başlayan temsilcimiz Başakşehir, henüz 13. dakikada Demba Ba'nın golüyle öne geçmeyi başardı ve bu gol aynı zamanda temsilcimizin Devler Ligi'ndeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.
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Dakikalar 40'ı gösterdiğinde sahneye çıkan Edin Visca, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
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Fakat Manchester United, 3 dakika sonra Martial ile karşılık verince Başakşehir, soyunma odasına 2-1 önde gitti.
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