Başakşehir Kopenhag UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir evinde Kopenhag'ı konuk etti. 86. dakikada Guillermo Varela, Demba Ba'yı ceza sahası içi sol çaprazda yerde bıraktı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Edin Visca yapmadı. Tecrübeli futbolcu böylece UEFA Avrupa Ligi'ndeki altıncı golünü kaydetti. Son düdükle birlikte Başakşehir, rakibini tek golle mağlup ederek ev sahibi avantajını kullandı.
9. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Edin Visca, rakip yarı sahada kaptığı topla ceza sahasına doğru ilerledi. Visca'nın ceza yayı önünden çektiği şutta top ceza sahası içindeki Crivelli'ye çarpıp yön değiştirdi. Kaleciyi yanıltan meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Sonrasında savunma, topu kornere gönderdi. Aynı dakika içinde Visca'nın sol taraftan kullandığı kornerde Epureanu altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Johnsson topu kontrol etti.
33. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca, ceza sahası önüne hareketlenen Demba Ba'ya yerden pasını attı. Demba Ba'nın gelişine çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
76. dakikada turuncu-lacivertli takım gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Robinho, ceza sahası içinde sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcunun vuruşunda, uzak direğin dibinde Demba Ba'nın da bacaklarının arasından geçen top auta çıktı.