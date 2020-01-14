Başakşehir Kırklarelispor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti

81. dakikada GMG Kırklarelispor'un gelişen atağında Caner Koca'nın pasıyla topla buluşan Mert Sinan Pekesen, ceza sahasından şutunu attı. Kerim Frei'a çarpan top kaleci Volkan'ı yanılttı ve filelere gitti. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu VAR incelemesinden sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.