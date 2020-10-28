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Başakşehir iyi oynadığı maçta Paris Saint-Germain'e kaybetti!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain'i konuk eden temsilcimiz Başakşehir, 90 dakikanın sonunda 0-2'lik skorla mağlup olarak sahadan ayrıldı.

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Paris Saint-Germain'i konuk etti.

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İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçı konuk ekip 2-0 kazandı.

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Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 64 ve 79'da Moise Kean kaydetti.

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Gruptaki ilk galibiyetini alan Fransız ekibi, puanını 3'e yükseltti.

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