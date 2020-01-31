Başakşehir Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti

48. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Demba Ba'nın pasında Visca, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Rakibinden sıyrılan Visca, sol ayağıyla çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 2-1