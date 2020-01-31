Başakşehir Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi geçen haftaki Fenerbahçe karşılaşmasında sona eren turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 39'a çıkardı. Son 4 maçta 3. yenilgisini yaşayan Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı.
8. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan Caiçara'nın yaptığı ortaya Crivelli ön direkte kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0
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29. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golünü attı. Candeias'ın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas içinde boş kalan Ayite, kafayla topu filelere gönderdi: 1-1
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Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
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48. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Demba Ba'nın pasında Visca, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Rakibinden sıyrılan Visca, sol ayağıyla çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 2-1
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