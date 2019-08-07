Başakşehir avantajı Olympiakos'a kaptırdı
Anadolu Ajansı
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenildi. Eşleşmenin ikinci maçı 13 Ağustos Salı günü Olympiakos'un sahasında oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenilen Medipol Başakşehir rövanş karşılaşması öncesi avantajı rakibine kaptırdı.
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Karşılaşma boyunca hücumda istediği şansları yakalayamayan turuncu-lacivertli ekip, 53. dakikada Masouras'ın golüne engel olamadı.
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Bu mücadelenin rövanşı 13 Ağustos Salı günü deplasmanda oynanacak.
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Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı
Turuncu lacivertli ekip karşılaşmanın bitimine 10 dakika kala 10 kişi kaldı.
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