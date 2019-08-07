Başakşehir avantajı Olympiakos'a kaptırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Başakşehir avantajı Olympiakos'a kaptırdı

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenildi. Eşleşmenin ikinci maçı 13 Ağustos Salı günü Olympiakos'un sahasında oynanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenilen Medipol Başakşehir rövanş karşılaşması öncesi avantajı rakibine kaptırdı.

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Başakşehir avantajı Olympiakos'a kaptırdı - Sayfa 2

Karşılaşma boyunca hücumda istediği şansları yakalayamayan turuncu-lacivertli ekip, 53. dakikada Masouras'ın golüne engel olamadı.

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Başakşehir avantajı Olympiakos'a kaptırdı - Sayfa 3

Bu mücadelenin rövanşı 13 Ağustos Salı günü deplasmanda oynanacak.

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Başakşehir avantajı Olympiakos'a kaptırdı - Sayfa 4

Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı

Turuncu lacivertli ekip karşılaşmanın bitimine 10 dakika kala 10 kişi kaldı. 

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