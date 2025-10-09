Başak Gümülcinelioğlu'ndan karnı burnunda pozlar! O hali büyük ilgi topladı

Eşi Çağrı Çıtanak ile evliliklerinin üçüncü yıl dönümünü kutlayan oyuncu, birlikte verdikleri pozları sosyal medya hesabından yayımladı. Paylaşımına da şu anlamlı notu ekledi, "3 yıl, 3 kişiyiz. Kurduğumuz ve ayakta tuttuğumuz bu aile için hayata, şansıma ve sana müteşekkirim. Nicelerine… 08.10.22"