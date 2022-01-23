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Başak Dizer'in bebeği 5 aylık oldu hamile göbeği göründü Instagram'da ayna pozu

Başak Dizer'in bebeği 5 aylık oldu hamile göbeği göründü Instagram'da ayna pozu

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Başak Dizer, ayna karşısında poz verdi. 5 aylık hamile olan Dizer'in karnı burnunda paylaşımı ise sosyal medyaya damga vurdu.

Başak Dizer'in bebeği 5 aylık oldu hamile göbeği göründü Instagram'da ayna pozu

Şimdilerde 5 aylık hamile olan Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Son halini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü ismin büyüyen karnıyla verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

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Başak Dizer'in bebeği 5 aylık oldu hamile göbeği göründü Instagram'da ayna pozu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in geçen aylarda bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. İddiaları doğrulayan Dizer, "Çok heyecanlı ve mutluyuz" demişti.

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Başak Dizer'in bebeği 5 aylık oldu hamile göbeği göründü Instagram'da ayna pozu

Şimdilerde 5 aylık hamile olan Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Son halini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü ismin büyüyen karnıyla verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

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Başak Dizer'in bebeği 5 aylık oldu hamile göbeği göründü Instagram'da ayna pozu

İşte Başak Dizer'in hamile pozu...

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