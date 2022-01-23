Başak Dizer'in bebeği 5 aylık oldu hamile göbeği göründü Instagram'da ayna pozu
Bebeğini kucağına almak için gün sayan Başak Dizer, ayna karşısında poz verdi. 5 aylık hamile olan Dizer'in karnı burnunda paylaşımı ise sosyal medyaya damga vurdu.
Şimdilerde 5 aylık hamile olan Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Son halini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü ismin büyüyen karnıyla verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in geçen aylarda bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. İddiaları doğrulayan Dizer, "Çok heyecanlı ve mutluyuz" demişti.
Şimdilerde 5 aylık hamile olan Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Son halini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü ismin büyüyen karnıyla verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.
İşte Başak Dizer'in hamile pozu...