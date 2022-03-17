Başak Dizer'den karnı burnunda hamilelik pozu Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlunun ismi belli mi?

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah taşımıştı. Çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber geldi, Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenildi. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'e şimdilerde teklif yağıyor. Son olarak Başak Dizer'in, bebeğiyle reklam filmlerinde rol alması için bir mobilya firmasından teklif aldığı iddia edilmişti. Hamileliğin çok yakıştırıldığı Başak Dizer'den karnı burnunda yeni poz geldi. İşte Başak Dizer'in pembeler içindeki hamilelik pozu…