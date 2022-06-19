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Başak Dizer'den Babalar Günü paylaşımı! "Kıvanç'a babalık yaradı"

Başak Dizer'den Babalar Günü paylaşımı! "Kıvanç'a babalık yaradı"

Geçtiğimiz haftalarda Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ çifti oğullarını kucaklarına almışlardı. Başak Dizer eşinin babalar gününü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan fotoğraf üzerine Kıvanç'a babalık yakışmış yorumlarında bulundu.

Başak Dizer'den Babalar Günü paylaşımı! "Kıvanç'a babalık yaradı"

2016 yılında Pariste evlenen Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ çifti geçtimiz haftalarda oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı.

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Başak Dizer'den Babalar Günü paylaşımı! "Kıvanç'a babalık yaradı"

Bodrum'da çekilen fotoğraflar ile gördüğümüz Kurt Efe Tatlıtuğ babasına benzerliği ile sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.

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Başak Dizer'den Babalar Günü paylaşımı! "Kıvanç'a babalık yaradı"

Bugün bir yeni paylaşım da Başak Dizer yaptı. Başak Dizer Tatlıtuğ, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğulları Kurt Efe’nin fotoğrafını paylaştı, "Melekler günü kutlu olsun" notu ile eşinin Babalar Gününü kutladı…

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Başak Dizer'den Babalar Günü paylaşımı! "Kıvanç'a babalık yaradı"

Sosyal medyada “Kıvanç’a babalık yakışmış” yorumları yapıldı.

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