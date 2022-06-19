Başak Dizer'den Babalar Günü paylaşımı! "Kıvanç'a babalık yaradı"

Bugün bir yeni paylaşım da Başak Dizer yaptı. Başak Dizer Tatlıtuğ, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğulları Kurt Efe’nin fotoğrafını paylaştı, "Melekler günü kutlu olsun" notu ile eşinin Babalar Gününü kutladı…