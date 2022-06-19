Başak Dizer'den Babalar Günü paylaşımı! "Kıvanç'a babalık yaradı"
Geçtiğimiz haftalarda Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ çifti oğullarını kucaklarına almışlardı. Başak Dizer eşinin babalar gününü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan fotoğraf üzerine Kıvanç'a babalık yakışmış yorumlarında bulundu.
2016 yılında Pariste evlenen Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ çifti geçtimiz haftalarda oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı.
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Bodrum'da çekilen fotoğraflar ile gördüğümüz Kurt Efe Tatlıtuğ babasına benzerliği ile sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.
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Bugün bir yeni paylaşım da Başak Dizer yaptı. Başak Dizer Tatlıtuğ, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğulları Kurt Efe’nin fotoğrafını paylaştı, "Melekler günü kutlu olsun" notu ile eşinin Babalar Gününü kutladı…
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Sosyal medyada “Kıvanç’a babalık yakışmış” yorumları yapıldı.
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