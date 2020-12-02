Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u anlattı 'Benim seçimim değildi'
Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile evliliklerine dair çok özel açıklamalar yaptı. Alem Dergisi'ne röportaj verdi.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer ile 2016 yılının Şubat ayında evlendi. İkili magazin dünyasının gözde çifti oldu. Başak Dizer de mutlu evliliklerini Alem dergisine anlattı. İşte Başak Dizer'in o samimi açıklamaları...
"Evliliğimle göz önünde olmak benim seçimim değildi. Öyle gelişti, elimde olan bir şey değil. Evlenmeden önce de aynı sektörde olduğum için işim gereği çok sakin bir sosyal hayatım yoktu. Tabii, evlilikle bu çember genişledi.''
''Evliliğinizi ve özel hayatınızı ne kadar gizli yaşarsınız dışardan o kadar az müdahale yapılıyor, o kadar az konuşuluyorsunuz. Bir de yapı gereği zaten ben özel hayatımı ortada yaşamayı seven bir insan değilim. Kıvanç da aynı şekilde. Evliliğin en önemli yapı taşı saygı ve anlayış."
"Birlikte eğlenmek, güzel vakit geçirmek, el ele neşeyi, coşkuyu ve tabii üzüntüyü paylaşabilmek; birlikte gülmek, seyahat etmek, kaliteli zaman geçirmek; birbirine yetebilmek; birbirini tamamlamak ve beslemek.''