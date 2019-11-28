Başak cinsellik uyumu kadın ve erkek
Başak burcu cinsellik uyumu kadın ve erkek için detaylarıyla haberimizde. Cinsellikte detaycı olan Başak burcu cinsel olarak Boğa, Yengeç, Oğlak, Balık ile uyumludur. Peki Başak-Koç, Başak-Boğa, Başak-İkizler, Başak-Yengeç, Başak-Aslan, Başak-Başak, Başak-Terazi, Başak-Akrep, Başak-Yay, Başak-Oğlak, Başak-Kova, Başak-Balık cinsellik uyumu tablosu ne diyor, Başak erkeği ve Başak kadını cinsellikte ne ister, nasıl davranır?
Başak cinsellik uyumu burç burç detaylarıyla haberimizde. Başak erkeği ve Başak kadını cinsellikte ne ister, Başak kadını ve erkeğinin aşk ve cinsel hayattaki davranışları nasıldır sorularının yanıtları ile Başak-Koç, Başak-Boğa, Başak-İkizler, Başak-Yengeç, Başak-Aslan, Başak-Başak, Başak-Terazi, Başak-Akrep, Başak-Yay, Başak-Oğlak, Başak-Kova, Başak-Balık cinsellik uyumu tablosunun detayları kadın ve erkekler için cinsellik uyumu farklarının detayları haberimizde. Başak burcu her konuda olduğu gibi cinsellik konusunda da detaycıdır. Onunla bir ilişki kurmak istiyorsanız temiz ve bakımlı olmalı ayrıca güzel kokmalısınız. Başak burcu partnerinin iç çamaşırlarında dahi hijyen arar. Temizlik ve güzel koku onun için en önemli uyaranlardandır. Birliktelik sırasında mükemmel görünmek amacıyla birden fazla kez orgazm oluyormuş gibi numara yapabilir. Seks konusunda gelenekselci bir yapıya sahiptir ve yeniliklere pek açık değildir. Seks sırasında konsantrasyon konusunda sıkıntı yaşamaz ise doyuma ulaşabilir. Seks sırasından ondan fanteziler ve değişiklik beklememelisiniz. İşte Başak burcu cinsellik uyumunu diğer burçlarla ilişkisinin detayları...
Başak ve Koç cinsellik uyumu kadın erkek : Başak kısıtlamalarla dolu olduğu için son derece ateşli olan Koç, bu durumdan sıkılır. Koç’un maceracılığı ile öyle olaylarla ilgilenmeyen Başak iyi bir beraberlik kuramazlar. Daha bir çok konuda da anlaşamayan bu ikilinin cinsel bakımdan da anlaşabileceği söylenemez. Bir anlık bir zaaf olsa bile uzun ömürlü olmasına hiç imkan yoktur.
Başak ve Boğa cinsellik uyumu kadın erkek: Başak cinsellikte bile analizci ve eleştiricidir. Boğa ise acele etmeden seks yapmaktan hoşlanır. Maddiyatçı yapılar onları birbirine yakınlaştırır. Her ikisi de etkileyici şeylere meraklıdır. Fazla heyecanlı olmamakla beraber ikilinin cinsel uyumu pek fena değildir. Başak Boğa için ateşli değil ama istekli bir seks partneri olarak bilinir.
Başak ve İkizler cinsellik uyumu kadın erkek: İkizler, Başak’a oranla daha girişkendir. Ancak pek ateşli sayılmazlar. Başak ise cinsellikte bencil değildir, hükmetmeye de meraklıdır. İkizler ise bu durumdan hiç hoşlanmaz. Her şeye rağmen bu ikili cinsel açıdan anlaşabilir. Ancak bu beraberlik uzun vadede asla yürümez.