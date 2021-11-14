Başak Cengiz'in olayından sonra Ceren Özdemir'in babası konuştu: Ceren'in mezarına gidip dedim ki...

Baba Yılmaz Özdemir, Başak'ın babasını arayıp taziyede bulanacağını belirterek "Neden kadınlar öldürülüyor. Artık yeter. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için daha ne bekleniliyor. Başak'ın ailesi kızlarını yetiştirmek için ne mücadeleler vermişler. Ceren gibi o da pırıl pırıl bir genç kız. Biz kızlarımızın üzerine titrerken, bir ruh hastası katil gelip, bizim prenseslerimizi öldürüyor" diyerek isyan etti.