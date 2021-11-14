Başak Cengiz'in olayından sonra Ceren Özdemir'in babası konuştu: Ceren'in mezarına gidip dedim ki...
Samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından vahşice öldürülen mimar Başak Cengiz'e ağlıyor. 2 yıl önce de 20 yaşında evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordulu Ceren Özdemir'in öldürülmesi de aynı şekilde yürekleri dağlamıştı. Başak Cengiz'in öldürülmesinin canlarını bir kez daha yaktığını söyleyen Ceren'in babası Yılmaz Özdemir
Yılmaz Özdemir, "Yeter artık kadınlar öldürülmesin. Canımız daha kaç defa yanacak. Başak'ın öldürülmesi yaramızı bir kez daha kanattı. Başak'ın öldürülmesinde katil kadar ailesi de suçlu. Çocuk değil canavar yetiştirmişler. Ailesi de yargılansın. Bu katilin toplumda değil kapalı bir yerde tutulması gerekiyordu" dedi.
Özdemir, "Yürüyen bomba bunlar. Bir bomba Ceren'in hayatını, bir bomba da Başak'ın hayatını aldı. Bizim kızlarımızın suçu ne? Daha kaç masum kadın bu canavarlar yüzünden hayattan koparılacak" ifadelerini kullandı.
Boz'un "Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim" tarzındaki kan donduran ifadeleri 2 yıl önce 3 Aralık'ta evinin önünde sabıkalı bir cezaevi firarisi tarafından hayattan koparılan, balerin Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir'in yüreğini dağladı.
Baba Yılmaz Özdemir, Başak'ın babasını arayıp taziyede bulanacağını belirterek "Neden kadınlar öldürülüyor. Artık yeter. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için daha ne bekleniliyor. Başak'ın ailesi kızlarını yetiştirmek için ne mücadeleler vermişler. Ceren gibi o da pırıl pırıl bir genç kız. Biz kızlarımızın üzerine titrerken, bir ruh hastası katil gelip, bizim prenseslerimizi öldürüyor" diyerek isyan etti.