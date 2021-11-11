Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un ifadesi! İstanbul Ataşehir'deki samuray vahşeti

Kılıçla Başak Cengiz'e 4-5 kez vurduğunu söyleyen katil zanlısı, ifadesine şöyle devam etti:

"Bayan şahıs yere düştü ve birkaç kez ses geldi. Ne dediğini hatırlamıyorum. Tekrardan hızlıca koşarak elimde kılıcım ile birlikte ikametime gittim. İkametime girince kılıcım kanlı olduğum için banyoda yıkadım. Yarım saat sonra polis memurları geldi."