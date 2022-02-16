Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'dan şoke eden haber! Akıl sağlığı yerinde

Ataşehir’de 9 Kasım 2021 tarihinde mimar Başak Cengiz’i(28) yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Can Göktuğ Boz(27) hakkında, “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı. Sanık Boz hakkında ayrıca, “silahla tehdit” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından da toplamda 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istenmişti.