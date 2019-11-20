Başak burcu aşk uyumu
Başak burcu aşk uyumu tablosuna göre Başak kadını ve erkeği en iyi hangi burçlarla anlaşır? Aşkta en akılcı burç olan Başak burçları Başak-Koç, Başak-Boğa, Başak-İkizler, Başak-Yengeç, Başak-Aslan, Başak-Başak, Başak-Terazi, Başak-Akrep, Başak-Yay, Başak-Oğlak, Başak-Kova, Başak-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları haberimizde.
Başak burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. Başak burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden Başak burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık Başaklar nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. Koç burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek Başak burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Başak burçları Başak akılcı bir burçtur, fazla duygusallığı gereksiz bulabilir, mantığı, pratik zekası hep öndedir. Mükemmeliyetçi ve eleştirel yönleri ile son derece seçicidir. Doğru eşi bulmak için çaba sarfeder, Başak’ların evlenmesi kolay değildir. Sorumluluk duygusu oldukça yüksektir, üzerine düşen görevleri yerine getirir ancak karşısındakinden sürekli memnuniyetsiz tavrı, eleştirel bakışı eşini veya sevgilisini bıktırabilir. Çoğu zaman bunu elinde olmadan, dürtüsel şekilde yapar ancak yanlış anlaşılabilir. Zekası, kıvraklığı, becerikliliği ile Başak eşiniz hayatınızı kolaylaştırır. Ancak büyük bir aşk, tutku ve romantizm beklemek zordur. Şimdi gelelim Başak-Koç, Başak-Boğa, Başak-İkizler, Başak-Yengeç, Başak-Aslan, Başak-Başak, Başak-Terazi, Başak-Akrep, Başak-Yay, Başak-Oğlak, Başak-Kova, Başak-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.
Başak-Koç aşk uyumu: Bu ilişkide her iki taraf da güven duymak ister. Başak burcunun sakin enerjisi, Koç burcunun yüksek enerjisiyle çakışabilir. Garantici Başak burcu her zaman Koç burcundan ileriye dönük planlarını duymak ister. Eğer güvenirse uyumlu bir çift olurlar. Koç burcunun zaman zaman inişli çıkışlı tavırları Başak burcunun eleştirilerine maruz kalabilir. Fakat Koç burcu da fazla eleştirilmeye ve akıl verilmesine tahammül edemez. O kendi kendisinin yöneticisidir. Başak burcunun sürekli karışması ilişkide çatlaklar oluşmasına neden olabilir. Bu konuya dikkat edilirse bu ilişkide pek fazla sorun yaşanmayacaktır.
Başak-Boğa aşk uyumu: Toprak grubunun sakin ve sabırlı iki burcu birbirlerini ilişkide de tamamlar. Hemen hemen aynı hayat görüşüne sahip bu iki karakter, uyumlu bir ilişki yaşar. Boğa aşkta huzuru ve sevgiyi ararken, Başak burcu onun bu ihtiyacını tamamlar. Başak burcu da güvenilir ve sadık bir partner isterken, Boğa’nın sadakati onu kalbinden vurur. Evlenirlerse ikisi de evinde vakit geçirmeyi daha çok tercih eder. Evlenirlerse ömür boyu beraber olabilirler. Çünkü hayatın zorluklarına ikisi de aynı oranda göğüs gerebilir. Çocuklarına bağlı olurlar. Boğa burcunun hayatın güzelliklerine ve keyfine düşkün olması, Başak burcunun gerçekçi yapısına ters gelebilir.
Başak-İkizler aşk uyumu: İkizler ve Başak burcu öncelikle birbirlerini zekalarıyla etkilerler. İkisi de Merkür’ün burcu olduğundan karşı tarafta mutlak bir zeka ararlar. Sevmeye değecek kişi onlar için güzel veya yakışıklı değil, önce zeki ve kültürlü olmalıdır. İşte bu noktada bu iki burç tam da birbirlerine uyumlu olurlar. Ortak zevkleri, sosyal statüleri birbirlerini tamamladıkça ilişkileri de ciddiyete gidebilir. Fakat Başak burcu detaycı ve planlı olduğundan, İkizler’in anı yaşaması ve plansız davranması onu sinirlendirebilir. Garanti olmayan hiçbir şeye güvenmeyen Başak burcu, İkizler burcunun bu rahat tavırlarından dolayı kuşku duyabilir.