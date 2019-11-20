Başak burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. Başak burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden Başak burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık Başaklar nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. Koç burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek Başak burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Başak burçları Başak akılcı bir burçtur, fazla duygusallığı gereksiz bulabilir, mantığı, pratik zekası hep öndedir. Mükemmeliyetçi ve eleştirel yönleri ile son derece seçicidir. Doğru eşi bulmak için çaba sarfeder, Başak’ların evlenmesi kolay değildir. Sorumluluk duygusu oldukça yüksektir, üzerine düşen görevleri yerine getirir ancak karşısındakinden sürekli memnuniyetsiz tavrı, eleştirel bakışı eşini veya sevgilisini bıktırabilir. Çoğu zaman bunu elinde olmadan, dürtüsel şekilde yapar ancak yanlış anlaşılabilir. Zekası, kıvraklığı, becerikliliği ile Başak eşiniz hayatınızı kolaylaştırır. Ancak büyük bir aşk, tutku ve romantizm beklemek zordur. Şimdi gelelim Başak-Koç, Başak-Boğa, Başak-İkizler, Başak-Yengeç, Başak-Aslan, Başak-Başak, Başak-Terazi, Başak-Akrep, Başak-Yay, Başak-Oğlak, Başak-Kova, Başak-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.