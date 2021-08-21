Baş Belası Güldür Güldür Masterchef'e fark attı! Reytinglerde zirve bakın kimin

İpek ve Şahin, Şebeke'yle ilgili buldukları yeni ipucunun peşinden giderken kendilerini bir olay mahallinin ortasında bulur. Olayın Şebeke'nin cinayeti olduğundan emin olan ikili vakayı hızlıca kapattığı Baş Belası reytinglerde dibe çakıldı.