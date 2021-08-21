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Baş Belası Güldür Güldür Masterchef'e fark attı! Reytinglerde zirve bakın kimin

Baş Belası Güldür Güldür Masterchef'e fark attı! Reytinglerde zirve bakın kimin

20 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Masterchef, Baş Belası, Güldür Güldür'ü hüsrana uğrattı.

Baş Belası Güldür Güldür Masterchef'e fark attı! Reytinglerde zirve bakın kimin

İpek ve Şahin, Şebeke'yle ilgili buldukları yeni ipucunun peşinden giderken kendilerini bir olay mahallinin ortasında bulur. Olayın Şebeke'nin cinayeti olduğundan emin olan ikili vakayı hızlıca kapattığı Baş Belası reytinglerde dibe çakıldı.

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Baş Belası Güldür Güldür Masterchef'e fark attı! Reytinglerde zirve bakın kimin

Tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show reytinglerde hüsrana uğradı.

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Baş Belası Güldür Güldür Masterchef'e fark attı! Reytinglerde zirve bakın kimin

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı. 

İşte cuma günü reytingleri...

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Baş Belası Güldür Güldür Masterchef'e fark attı! Reytinglerde zirve bakın kimin

10 - Haber Önü (Show TV)

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