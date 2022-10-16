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Bartın'daki patlamada hayatını kaybetti! Madencinin 2 yaşındaki kızı yaptığıyla yürekleri dağladı

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Bartın'daki patlamada hayatını kaybetti! Madencinin 2 yaşındaki kızı yaptığıyla yürekleri dağladı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül’ün 2 yaşındaki kızı, tabutun başında babasının fotoğrafını annesine göstererek yürekleri dağladı.

Bartın'daki patlamada hayatını kaybetti! Madencinin 2 yaşındaki kızı yaptığıyla yürekleri dağladı

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül, baba ocağı Ahlatlar köyünde son yolculuğuna uğurlanıyor. 

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Bartın'daki patlamada hayatını kaybetti! Madencinin 2 yaşındaki kızı yaptığıyla yürekleri dağladı

Aynı köyden Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım’ın da defnedileceği cenaze töreni öncesinde Okan Akgül’ün 2 yaşındaki kızının babasının tabutunun başında yer alan fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı.

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Bartın'daki patlamada hayatını kaybetti! Madencinin 2 yaşındaki kızı yaptığıyla yürekleri dağladı

İşte o kahreden görüntüler...

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Bartın'daki patlamada hayatını kaybetti! Madencinin 2 yaşındaki kızı yaptığıyla yürekleri dağladı
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