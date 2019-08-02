Bartın'da suç üstü yapıldı ağla saka kuşu avlayan kişiye cezası 26 bin lira

Suçüstü yakalanan H.Ş'ye, DKMP Bartın Şube Müdürlüğünce 23 bin 400 lira tazminat ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 2 bin 936 lira idari yaptırım olmak üzere 26 bin 336 lira idari para cezası uygulandı, avlanmakta kullandığı ekipmanlara da el konuldu.