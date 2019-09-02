Bartın'da sahte içki yapan depoda patlama oldu

Sabah içki üretilirken, imalatta kullanılan kazanların genleşmesinden dolayı önce patlama ardından da yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin mutfağında çıkan yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldılar.