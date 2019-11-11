Bartın’da orman yangını 7 ev boşaltıldı
BARTIN'da fındık bahçesinde kuruyan otlar ateşe verilirken alevler ormanlık alana sıçradı. 7 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor.
BARTIN İnkum ile Güzelcehisar köyü arasındaki fındık bahçesinde kuruyan otlar ateşe verildi.
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Bir süre sonra alevler ormanlık alana sıçradı.
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Dumanların yükseldiğini görenler durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
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Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Orman İşletmesinin yanı sıra itfaiye ekipleri de müdahale etti.
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