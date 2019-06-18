Bartın'da olayı gören telefonu sarılıp canlı yayın yaptı

Olay, Kemerköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Eşinin şikayeti üzerine mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı verilen inşaat işçisi Ersin K., intihar etmek amacıyla 4 katlı binanın çatısına çıktı. Ersin K.’yi gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri geldi.