Bartın'da korkunç yangın! Ev kullanılamaz hale geldi, yandı kül oldu!
Bartın'da sebebi henüz bilinemeyen bir sebeple çıkan korkunç yangında evi yanan 78 yaşındaki teyzenin maddi hasarı çok büyük. Evi artık kullanılamaz halde... İşte detaylar...
Bartın'da sebebi henüz belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangında 78 yaşındaki Ayşe Vural'ın evi yandı, kül oldu. Eviyle beraber bütün eşyaları da yanan Vural'ın maddi zararı çok büyük. İşte haberin detayları...
Bartın'da bir evde, bir sebeple çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay Ulus ilçesinde yaşandı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangında evde tek başına 78 yaşındaki Ayşe Vural, kendini güçlükle dışarıya attı.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Meydana gelen yangın sonrası evde maddi hasar yaşandı. Yaşadıklarını anlatan Ayşe Vural, "Ben yalnız başıma yaşıyordum.
Akşam komşudan geldim, yattım uyudum. Hiçbir şey yoktu. Sabahleyin kalktım, duman geldi. Şöyle gözlerimi açtım. Bir de baktım ki yoğun duman dışarı çıktım. Alev vurmuş öbür odadan. Kapıyı açtım, dışarı kaçtım, kapıyı açarken arkamdan da alev vurdu. Allah'a binlerce şükürler olsun.