Bartın'da korkunç yangın! Ev kullanılamaz hale geldi, yandı kül oldu!

Akşam komşudan geldim, yattım uyudum. Hiçbir şey yoktu. Sabahleyin kalktım, duman geldi. Şöyle gözlerimi açtım. Bir de baktım ki yoğun duman dışarı çıktım. Alev vurmuş öbür odadan. Kapıyı açtım, dışarı kaçtım, kapıyı açarken arkamdan da alev vurdu. Allah'a binlerce şükürler olsun.