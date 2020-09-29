Bartın'da kızını korumak için bu işi akıl etti: Kabul etmiyoruz...

Yıldırım, "Sonuçta tehlikeli bir hastalık, korktuk. Bu yazıyı gören insanlar, okuyup geri dönüyor. Evimizde kızımız ve yaşlı annemiz var. Açıkçası korkuyoruz. Korona döneminde bütün insanlarımızın birbirimize yaklaşmamasını istiyoruz. Biz her türlü tedbiri alıyoruz. Herkeste bizim gibi davransın" sözlerini söyledi.