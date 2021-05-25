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Bartın'da gören telefona sarıldı binlerce insan akın etti!

Demirören Haber Ajansı
Bartın'da gören telefona sarıldı binlerce insan akın etti!

BARTIN'da milyonlarca yıllık sütunlar görenleri hayrete düşürdü.

Bartın'da gören telefona sarıldı binlerce insan akın etti!

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyünde bulunan lav sütunları ilgi görüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında tabiat anıtı olarak ilan edilen lav sütunları, Bartın’ın yanı sıra dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunuyor.

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Bartın'da gören telefona sarıldı binlerce insan akın etti!

Diğer lav sütunlarının yatay olduğu bilinirken, Güzelcehisar sahilindekiler ise hem yatay hem de dikey olarak uzanıyor. 

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Bartın'da gören telefona sarıldı binlerce insan akın etti!

Yemyeşil orman örtüsüyle denizin bütünleştiği lav sütunları beşgen ve altıgen şeklinde oluşumlar gösteriyor.

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Bartın'da gören telefona sarıldı binlerce insan akın etti!

Lav sütunların genişliği 50 ile 100 santimetreye, uzunluğu ise 100 metreye kadar ulaşıyor. 

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