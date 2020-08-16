Bartın'da gören durup bir daha bakıyor kalp şeklindeki kayaya yoğun ilgi

Hazırladıkları projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunacaklarını belirten Başkan Emiroğlu, “Biz şunu istiyoruz, beldemizde doğa harikası olan çok alanımız var. Şimdi buranın projesini yaptırdık, inşallah önümüzdeki yıl projemizi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunacağız. Burayı görenler çok şaşırıyor. Böyle bir ormanın içinde bu kalbin bulunması insana huzur veriyor. Buraya gelen gençler fotoğraf çekip sosyal medya ortamlarında paylaşıyor. Böyle bir kaya dünyanın hiçbir yerinde yok. Çevre illerden burayı görmeye gelen çok ama ben bütün herkesi kalp şeklindeki kayayı görmeye davet ediyorum” diye konuştu.