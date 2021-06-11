Bartın'da asgari ücretli işten patronluğa! İstifa ettiler hayatları değişti: 2 milyon TL...
BARTIN'da Gökhan Demirci ve Mehmet Ali Ercan, asgari ücretle çalışan işçi konumundayken kurdukları işletme sayesinde patron oldular.
Bartın’da çeşitli fabrikalarda asgari ücretle işçi olarak çalışırken hayal ettikleri işin patronu olmak için kolları sıvayan iki girişimci kiraladıkları arazide hayvan yemi olarak kullanılan mısır slajı ve ot üretimi yapmaya başladı.
20 kişiye istihdam: Batı Karadeniz bölgesindeki yem ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaya başlayan iki girişimci 20 kişiye istihdam sağlamanın gururunu yaşadı.
İki girişimcinin, İşçiden patronluğa olan hikayeleri ise dikkat çekici.
Bartın’da çeşitli alanlarda faaliyet gösteren fabrikalarda asgari ücretle çalışan Gökhan Demirci ve Mehmet Ali Ercan 4 yıl önce hayallerindeki büyükbaş hayvan çiftliğini kurmak ve kendi işlerinin patronu olmak için istifalarını vererek yeni bir hayata atıldılar.