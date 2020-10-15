Bartın'da 95 yaşında mucize kurtuluş! Geçirmediği hastalık kalmadı
BARTIN’da, koronavirüse yakalanan 95 yaşındaki Fatma Ayan, hastanede 13 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu. Müesser Koç'un (57) annesinin geçirdiği hastalıkları anlatınca herkesi şaşırttı.
Merkeze bağlı Gürpınar köyünde kızı Müesser Koç ile oturan 4 çocuğu, 12 torunu olan Fatma Ayan, 23 Eylül günü rahatsızlandı. Fatma Ayan yapılan test sonucunun pozitif çıktı.
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Ayan, Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. 13 gün süren tedavisinin ardından Ayan taburcu edildi.
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10 yıl önce kalp krizi ve beyin felci geçiren Fatma Ayan, sağ gözünde görme kaybı ve duyma yetisini de yüzde 80 oranında yitirdi.
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Koronavirüsü atlattıktan sonra evinde dinlenen Fatma Ayan, "10 günden fazla hastanede yattım. Ne hastalığım olduğunu bilmiyorum. Başım ağrıyordu ama şimdi iyiyim. Ben gençliğimde çok sağlıklı beslendim. Sabahları bal, yoğurt ve süt yedim. Doktorlar bana hastanede çok iyi baktılar” dedi.
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