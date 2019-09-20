Bartın'da 64 yaşındaki adam liseli kıza taciz iddiasıyla gözaltına alındı
BARTIN’da market çalışanları, işyeri önündeki masada oturan 64 yaşındaki Mustafa U.’yu yanında oturan liseli kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla fotoğraflayarak polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis şüpheliyi gözaltına aldı.
Okullar bölgesi olarak da bilinen Ömer Tepesi mevkiinde bulunan bir marketin çalışanları, dükkanları önündeki masada oturan yaşlı adam ile liseli kızı fotoğrafladı.
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Ardından da 'taciz' iddiasıyla polis ihbar hattına yolladı. İhbar üzerine bölgede devriye görevi yapan Mobil Okul Timi ile Asayiş Şube ve Yunus ekipleri, markete yönlendirildi.
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rese gelen ekipler, Mustafa U. olduğu belirlenen adam ile L.K.isimli liseli kızı, masada yan yana otururken buldu.
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Mustafa U. 16 yaşındaki liseliye, marketten yiyecek alıp, elle tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
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