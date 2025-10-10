Bartın ve Zonguldak'ta yaşayanlar dikkat! Sağanak o bölgelerde etkisini arttıracak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminine göre; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Meteoroloji'den Zonguldak ve Bartın için 'sarı kodlu' uyarı geldi. İşte 10 Ekim Cuma bölge bölge il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz(Bolu hariç), Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batıda 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla doğu ve kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte il il beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri...