Bartın Irmağı'na bakanlar gözlerine inanamadı tüm balıklar telef oldu
M.Ö yaşayan Parthenios'un adı ile anılan ve kente adını veren Bartın Irmağı, aşırı kirlilik nedeniyle siyaha büründü ve toplu balık ölümleri baş gösterdi.
Bartın'ın simgelerinden biri olan Bartın Çayı'na bakanlar bir daha bakmak istemiyor. Vatandaşlar, şikayetlerini yetkililere bildiriyor. Nedeni ise çevrede artan kirlilik ve çayın eski görüntüsünün yerini kapkara bir suya bırakması.
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Bartın Irmağı'nın Kozcağız beldesi bölümünden gelen yatakta, son günlerde artan kirlilik nedeniyle, suyun rengi değişirken balık ölümleri de baş gösterdi.
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Kötü koku yayıyor: Gölbucağı Mahallesi'nde oturanlar, Asma köprü altında da biriken çöp ve kötü koku nedeniyle, şikayetçi olduklarını belirtti.
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Mahalleli, toplu balık ölümleri ve kötü koku nedeniyle durumu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
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