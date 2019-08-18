Bartın Irmağı'na bakanlar gözlerine inanamadı tüm balıklar telef oldu

Bartın Irmağı'na bakanlar gözlerine inanamadı tüm balıklar telef oldu

M.Ö yaşayan Parthenios'un adı ile anılan ve kente adını veren Bartın Irmağı, aşırı kirlilik nedeniyle siyaha büründü ve toplu balık ölümleri baş gösterdi.

Bartın Irmağı'na bakanlar gözlerine inanamadı tüm balıklar telef oldu - Sayfa 1

Bartın'ın simgelerinden biri olan Bartın Çayı'na bakanlar bir daha bakmak istemiyor. Vatandaşlar, şikayetlerini yetkililere bildiriyor. Nedeni ise çevrede artan kirlilik ve çayın eski görüntüsünün yerini kapkara bir suya bırakması.

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Bartın Irmağı'na bakanlar gözlerine inanamadı tüm balıklar telef oldu - Sayfa 2

Bartın Irmağı'nın Kozcağız beldesi bölümünden gelen yatakta, son günlerde artan kirlilik nedeniyle, suyun rengi değişirken balık ölümleri de baş gösterdi.

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Bartın Irmağı'na bakanlar gözlerine inanamadı tüm balıklar telef oldu - Sayfa 3

Kötü koku yayıyor: Gölbucağı Mahallesi'nde oturanlar, Asma köprü altında da biriken çöp ve kötü koku nedeniyle, şikayetçi olduklarını belirtti. 

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Bartın Irmağı'na bakanlar gözlerine inanamadı tüm balıklar telef oldu - Sayfa 4

Mahalleli, toplu balık ölümleri ve kötü koku nedeniyle durumu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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