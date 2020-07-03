Baroların izinsiz yürüyüşüne polis müdahalesi

Polis ekipleri, gruba İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında son günlerdeki vaka artışları nedeniyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyeti 15 gün süreyle kısıtlama kararı aldığını hatırlatarak buna ilişkin anons yaptı.