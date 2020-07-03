Baroların izinsiz yürüyüşüne polis müdahalesi
ANKARA'da barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösteren avukatlar izinsiz yürümek isteyince polis müdahalede bulundu. Arbede sırasında 4 polis hafif yaralandı.
TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösteren baro başkanları, otobüslerle geldikleri Ankara Adliyesi önüne toplandı.
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Kanun teklifine ilişkin suç duyurusunda bulunan baro başkanları, Adliye binasından TBMM'ye yürümek istedi.
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Polis ekipleri, gruba İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında son günlerdeki vaka artışları nedeniyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyeti 15 gün süreyle kısıtlama kararı aldığını hatırlatarak buna ilişkin anons yaptı.
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Uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarına da riayet etmeden yürümek isteyen gruba, polis ekipleri müdahelede bulundu.
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