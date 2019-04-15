Bariyerlere saplanan otomobil, uçuruma düşmekten kurtuldu

Bariyerlere saplanan otomobil, uçuruma düşmekten kurtuldu

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarparak durdu. Omuz ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücü hastanede tedaviye alınırken, otomobilin uçuruma yuvarlanmaktan kurtulduğu görüldü.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bariyerlere saplanan otomobil, uçuruma düşmekten kurtuldu - Sayfa 1

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ermenek- Güneyyurt yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. 

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Bariyerlere saplanan otomobil, uçuruma düşmekten kurtuldu - Sayfa 2

Ersin Koz yönetimindeki  06 GYM 04 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere saplandı. Kazada, omzunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücü ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bariyerlere saplanan otomobil, uçuruma düşmekten kurtuldu - Sayfa 3

Demir bariyere saplanan otomobilin, yaklaşık 800 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan kurtulduğu ortaya çıktı. 

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Bariyerlere saplanan otomobil, uçuruma düşmekten kurtuldu - Sayfa 4
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