Bariyere saplanan araçtan sağ çıktılar!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bariyere saplanan araçtan sağ çıktılar!

İSTANBUL Ümraniye TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki bariyere ok gibi saplandı. Otomobil içinde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bariyere saplanan araçtan sağ çıktılar! - Sayfa 1

İSTANBUL Ümraniye TEM bağlantı yolu Mimar Sinan Cami karşısında meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, 34 HRJ 88 plakalı otomobil Ataşehir sapağında sürücüsü Mehmet Ali Karademir'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki bariyere girdi.

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Bariyere saplanan araçtan sağ çıktılar! - Sayfa 2

Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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Bariyere saplanan araçtan sağ çıktılar! - Sayfa 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Bariyere saplanan araçtan sağ çıktılar! - Sayfa 4

Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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