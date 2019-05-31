Bariyere saplanan araçtan sağ çıktılar!
Demirören Haber Ajansı
İSTANBUL Ümraniye TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki bariyere ok gibi saplandı. Otomobil içinde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
İSTANBUL Ümraniye TEM bağlantı yolu Mimar Sinan Cami karşısında meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, 34 HRJ 88 plakalı otomobil Ataşehir sapağında sürücüsü Mehmet Ali Karademir'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki bariyere girdi.
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Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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