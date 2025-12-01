Barışmaları bekleniyordu! Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan yeni gelişme

"HANDE ZARİF, AKILLI VE ÇOK GÜZEL"

Daha sonra Hande Erçel’in fotoğrafları silmesinden önce paylaştığını belirttiği bir alıntıyla ilgili açıklama yaptı. Sabancı, "Arkadaşımdan görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoğrafları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı olmadığı için, bu herhalde fark edilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile, ama bu bile yanlış yorumlandı. Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız." diyerek Erçel’e övgülerde bulundu ve yanlış anlaşılmalara açıklık getirdi.