Barışmaları bekleniyordu! Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan yeni gelişme
Güzel oyuncu Hande Erçel 3 yıl boyunca iş insanı Hakan Sabancı ile dolu dizgin aşk yaşadı. Aralarındaki 3 yıllık fırtınalı ilişki, sosyal medyada da artık sona erdi. Ayrılığın üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen hayranlarını umutlandıran “birbirlerini takip etmeye devam ediyorlar” detayı tarih oldu.
Magazin dünyasının yakından takip ettiği çift Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın 3 yıllık ilişkisi sürpriz bir şekilde sona ermişti. Ayrılığın ardındaki nedenler ve çiftin sosyal medya hamleleri, magazin gündemini sallamıştı.
ARZU SABANCI EVLİLİĞE ONAY VERMEDİ
Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ayrılığında Arzu Sabancı’nın etkisi olduğu öne sürüldü. İddialara göre, Hande Erçel evlilik planları yaparken, Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı bu evliliğe karşı çıktı. Özellikle Hande Erçel’in Aşkı Hatırla dizisindeki cesur sahnelerinin Sabancı ailesi içinde rahatsızlık yarattığı ve bu durumun aile içinde krizlere yol açtığı iddia edildi. Ancak Arzu Sabancı, bu iddialara yanıt vererek ilişkide müdahil olmadığını belirtti.
ARZU SABANCI'DAN MANİDAR PAYLAŞIM
Ayrılık söylentilerinin ardından Arzu Sabancı’nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sabancı, “Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır” sözünü paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.
"HANDE ZARİF, AKILLI VE ÇOK GÜZEL"
Daha sonra Hande Erçel’in fotoğrafları silmesinden önce paylaştığını belirttiği bir alıntıyla ilgili açıklama yaptı. Sabancı, "Arkadaşımdan görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoğrafları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı olmadığı için, bu herhalde fark edilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile, ama bu bile yanlış yorumlandı. Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız." diyerek Erçel’e övgülerde bulundu ve yanlış anlaşılmalara açıklık getirdi.