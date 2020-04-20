Barışma sinyali verdi! Can Yaman eski sevgilisi Demet Özdemir'i unutamadı
Erkenci Kuş dizisinde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan Can Yaman ve Demet Özdemir, dizi final yaptıktan sonra ayrılmışlardı. Ancak, Can Yaman'dan gelen bir hareket yeniden aşk yaşamaya mı başladılar sorusunu akıllara getirdi.
Star TV'de yayımlanan Erkenci Kuş dizisinde beraber başrol oyunculuğunu oynayan Can Yaman ve Demet Özdemir, dizi setinde tanışıp, aşk yaşamaya başladı. Erkenci Kuş'un final yapmasından sonra ayrılık kararı alan çiftten Can Yaman'dan gelen hareket herkesi şaşırttı.
Oyuncu Can Yaman, dizinin final yapmasından sonra verdiği bir röportajda, 'Demet'in libidosu yüksekti, snop bir kız olsa bu uyumu yakalayamazdık' sözleri ile günlerce konuşuldu. Yaman'ın sözleri eski sevgilisiyle arasını açtı.
"Can Yaman'dan ilk adım geldi": Geçen haftalarda ise karantina sürecinde Yaman Taciroğlu ile Demet Özdemir'in ilişkisi sona erdi. Bu haberin ardından Can Yaman'dan bir hamle geldi ve oyuncu, eski sevgilisinin fotoğrafına yorum yaparak barışma sinyalini vermiş oldu.
"Aşk yeniden mi?": Can Yaman hamlesiyle dikkatleri üzerine çektikten sonra bir hamlede daha bulundu. Yaman, Özdemir'in son paylaşımını beğendi. Bunu fark eden fanlar, yeniden ikiliyi yorum yağmuruna tuttu. Akıllara 'aşk yeniden mi?' sorusunu akıllara getirdi.