'Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı! Kız öğrencilerden destek
MALATYA'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan kız öğrenciler, Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na, binadaki odaların ışıklarıyla 'BARIŞ' yazıp, asker selamı durarak destek verdi.
TSK'nın bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek için Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu'nun bahçesinde toplanan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrencilerin bir kısmı dev Türk bayrağı açarken bazıları da bedenleriyle hilal şeklini oluşturdu.
110
Öğrenciler, saat 20.00'de eş zamanlı olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Mehmetçik için yurttaki odalarının ışıklarıyla 'BARIŞ' yazdı, etkinliğe katılan 3 bin kız öğrenci asker selamı verdi.
210
Bu sırada kaldığı odaların camlarına çıkan öğrenciler de alkışlarla ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganıyla destek verdi.
310
İşte destek gösterisinden kareler...
410