Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şehit astsubay Topçu ve şehit uzman çavuş Hacı Bebek'in Türk bayrağına sarılı naaşları, Mardin Havalimanı'na getirildi. Şehitlerin naaşları katafalka konulması ile başlayan törende, saygı duruşunun ardından şehit Topçu ve şehit Bebek'in öz geçmişi okundu. Törende Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek dua okudu.