Barış Pınarı Harekatı için sınıra giden Buket Aydın'a meslektaşı Ece Üner'den destek geldi
SURİYE'ye yönelik Barış Pınarı harekatı nedeniyle sınıra giden Buket Aydın, eleştiri yağmuruna tutulunca meslektaşı Ece Üner destek verdi.
Kanal D Haber'in başarılı spikeri Buket Aydın, Barış Pınarı Harekatı devam ederken, PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye gitti ve orada verdiği pozu sosyal medya hesabı Instagram'dan "Saldırsanız da buradayız" notuyla yayınladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken harekatı sınırda takip eden Buket Aydın'ın paylaşımı eleştirilere neden oldu. Makyajlı görüntüsü ve takılarıyla Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Aydın'a destek meslektaşı Show Ana Haber spikeri Ece Üner'den geldi.
Buket Aydın gibi sınırda olan Ece Üner, ''Bukey Aydın konusu üzerine'' diyerek şunları yazdı:
''Canım insanlık; bugün size bir anne, bir kadın ve geçtiğimiz birkaç günde birkaç ölüm tehlikesi atlatmış bir gazeteci olarak bir sistemim var. Buket Aydın sınırda gözlerimin önünde hiçbir komando, özel harekat, jandarma, polis koruması olmadan görevini yaptı! Bu cesareti ne bir saat, ne de makyaj kapatabilir!''
''Keskin nişancıların, roketatarların, havan mermilerinin hedefinde geçirdiğimiz her bir saniye, meslek aşkına bir ömürlük şehadettir! Bizim sektörde de hiçbir şey hiç kimse dışarıdan göründüğü gibi değildir. Makyaja aldanmayın.''