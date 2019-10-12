Barış Pınarı Harekatı için sınıra giden Buket Aydın'a meslektaşı Ece Üner'den destek geldi

Buket Aydın gibi sınırda olan Ece Üner, ''Bukey Aydın konusu üzerine'' diyerek şunları yazdı:

''Canım insanlık; bugün size bir anne, bir kadın ve geçtiğimiz birkaç günde birkaç ölüm tehlikesi atlatmış bir gazeteci olarak bir sistemim var. Buket Aydın sınırda gözlerimin önünde hiçbir komando, özel harekat, jandarma, polis koruması olmadan görevini yaptı! Bu cesareti ne bir saat, ne de makyaj kapatabilir!''